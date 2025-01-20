Trabzonspor 3-0 Önde, İlk Yarıyı Kapadı

Stat: Papara Park
Hakemler: Zorbay Küçük, İbrahim Çağlar Uyarcan, Hakan Yemişken
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Lundstram, Batahov, Eren Elmalı, Mendy, Umut Güneş, Ozan Tufan, Nwakaeme, Visca, Banza
Net Global Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Radakovic, Sonko Sundberg, Uğur Çifçi, Moutoussamy, Charisis, Pritchard, Rodrigues, Manaj, Koita
Goller: Dk. 6 Batahov, Dk. 13 Banza, Dk. 31 Ozan Tufan (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 5 Radakovic, Dk. 29 Koita (Net Global Sivasspor)
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, Net Global Sivasspor karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.
6. dakikada Visca'nın sol taraftan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Ozan Tufan'ın kafa ile geriye çıkardığı topu yakın mesafeden Batahov, aynı şekilde dokunarak filelere gönderdi: 1-0
13. dakikada Mendy'nin sağdan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Banza'nın kafa vuruşunda, kaleci Nikolic'in yatarak müdahale etmeye çalıştığı top sol tarafından filelerle buluştu: 2-0
21. dakikada ceza alanı içinde Manaj'ın dönerek yerden sert vuruşunda, top yandan auta gitti.
25. dakikada Manaj'ın ceza yayının sağ tarafından kullandığı serbest atışta, kaleci Uğurcan Çakır, sert gelen topu kornere çelmeyi başardı.
31. dakikada Visca'nın pasında savunmanın arkasında topla buluşarak ceza alanına giren Ozan Tufan, kaleci Nikolic ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı yerden filelere yolladı: 3-0
Trabzonspor, ilk yarıyı 3-0 önde kapadı.
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