Trabzonspor, 37 sezon sonra çifte kupaya yaklaştı - Son Dakika
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Trabzonspor, 37 sezon sonra çifte kupaya yaklaştı

21.04.2022 09:52
Trabzonspor, 37 sezon sonra çifte kupaya yaklaştı

Spor Toto Süper Lig'in son 5 haftasına en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 11 puan önünde giren, Ziraat Türkiye Kupası'nda final öncesinde Yukatel Kayserispor'u 1-0 yenerek avantajlı skor elde eden Trabzonspor, 37 sezon aradan sonra çifte kupa hedefini gerçekleştirmek istiyor.

Spor Toto Süper Lig'in son 5 haftasına en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 11 puan önünde giren, Ziraat Türkiye Kupası'nda final öncesinde Yukatel Kayserispor'u 1-0 yenerek avantajlı skor elde eden Trabzonspor, 37 sezon aradan sonra çifte kupa hedefini gerçekleştirmek istiyor.

Bordo-mavililer, bu sezon teknik direktör Abdullah Avcı ile ligde 73 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 11 puan önünde yer alarak şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da finale yükselme yolunda büyük yol aldı.

Trabzonspor, bu hafta Fenerbahçe'nin Rize deplasmanında puan yitirmesi, kendisinin de Adana Demirspor'u deplasmanda yenmesi halinde bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Bordo-mavili takım, bu hafta şampiyonluğu garantilemesi durumunda ligin en erken şampiyonluğa ulaşan takımı unvanını elde edecek.

En son 1983-84 sezonunda hem lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğunu elde eden Karadeniz ekibi, iki kupayı da kazanması halinde 37 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarlamış olacak.

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 33 maçta, 21 galibiyet, 10 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi, kupada ise oynadığı 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Trabzonspor, 37 sezon sonra çifte kupaya yaklaştı

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Trabzonspor-Yukatel Kayserispor maçından notlar Trabzonspor-Yukatel Kayserispor maçından notlar

Spor Toto Süper Lig, Türkiye Kupası, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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