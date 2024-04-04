Trabzonspor'a taraftarlardan coşkulu karşılama

- Taraftardan Trabzonspor'a coşkulu karşılama
TRABZON - Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor'a taraftarlar coşkulu karşılama yaptı. Bordo-mavili taraftarlar karşılama sırasında Türkiye Futbol Federasyonu'nu istifaya davet etti.
Trabzon'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürlüğü'nün önünde toplanarak protesto yapan bordo-mavili taraftarlar daha sonra gece 01.50 sıralarında Konya'dan Trabzon'a gelen takımlarını coşkuyla karşıladı. Taraftarlar bu arada TFF'yi de istifaya davet etti.
Bordo-mavili taraftarların sevgi gösterileri arasında takım otobüsüne binen Trabzonsporlu oyuncuların oldukça moralli oldukları gözlendi.
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Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, ilçede olaylara müdahale sırasında otomobilin çarpması sonucu yaralanan genci hastanede ziyaret etti. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi ve kazaya ilişkin inceleme devam etmektedir.
Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ettikten sonra Trabzon'a döndü. Taraftarlar, Trabzon Havalimanı'nda meşaleler ve marşlar eşliğinde takımı karşıladı. Adalet talepleri ve TFF'ye istifa çağrıları yapan taraftarlar, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Takım daha sonra Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne hareket etti.
Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek galibiyetle dönünce taraftarlar Türkiye Futbol Federasyonu'nu istifaya davet etti. Bordo-mavili taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürlüğü önünde protesto düzenledi ve takımlarını gece saatlerinde coşkuyla karşıladı. Trabzonsporlu oyuncuların moralinin yüksek olduğu gözlendi.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada, dün düzenlenen Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda bambaşka bir Fenerbahçe görüntüsü çizdiklerini söyledi. Baki, ayrıca Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına da cevap verdi ve maçın tarihindeki değişiklikle ilgili eleştirilerde bulundu.
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