Trabzonspor'a taraftarlardan coşkulu karşılama

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- Taraftardan Trabzonspor'a coşkulu karşılama

TRABZON - Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor'a taraftarlar coşkulu karşılama yaptı. Bordo-mavili taraftarlar karşılama sırasında Türkiye Futbol Federasyonu'nu istifaya davet etti.

Trabzon'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürlüğü'nün önünde toplanarak protesto yapan bordo-mavili taraftarlar daha sonra gece 01.50 sıralarında Konya'dan Trabzon'a gelen takımlarını coşkuyla karşıladı. Taraftarlar bu arada TFF'yi de istifaya davet etti.

Bordo-mavili taraftarların sevgi gösterileri arasında takım otobüsüne binen Trabzonsporlu oyuncuların oldukça moralli oldukları gözlendi.