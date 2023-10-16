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Trabzonspor, 2 yıllık sözleşme imzaladığı Abdullah Avcı'nın maaşını KAP'a bildirdi - Son Dakika

Trabzonspor, 2 yıllık sözleşme imzaladığı Abdullah Avcı'nın maaşını KAP'a bildirdi

Son Güncelleme: 16.10.2023 14:16

Trabzonspor, Nenad Bjelica'nın ardından yeniden anlaştığı teknik direktör Abdullah Avcı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Avcı'nın bu sezon için alacağı ücret 40 milyon TL olacak ve sonraki sezonlarda ise bu ücrete yüzde 50 oranında artış yapılacak.

Nenad Bjelica ile yolları ayıran Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Bordo-mavililer, deneyimli hocaya yıllık 40 milyon lira ödeyecek.

7 AY SONRA GERİ DÖNDÜ

Trabzonspor'da geçen sezon istifa eden ve Nenad Bjelica sonrası yeniden masaya oturulan Abdullah Avcı şart belirtmeden boş sözleşmeye imza atmıştı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu, 7 ay sonra bordo mavili takıma geri dönen Abdullah Avcı'nın sözleşme şartlarını belirleyerek kamuoyuna duyurdu.

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın maaşını KAP'a bildirdi

40 MİLYON LİRA KAZANACAK

Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 2 yıllık sözleşme imzalayan takımın son şampiyon hocası Abdullah Avcı'ya bu sezon için 40 milyon TL, 2024-25 sezonunda da, bu sezon alacağı ücrete yüzde 50 oranını geçmeyecek şekilde (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ödeme yapılacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor, 2 yıllık sözleşme imzaladığı Abdullah Avcı'nın maaşını KAP'a bildirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor, 2 yıllık sözleşme imzaladığı Abdullah Avcı'nın maaşını KAP'a bildirdi - Son Dakika
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