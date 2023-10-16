Trabzonspor, 2 yıllık sözleşme imzaladığı Abdullah Avcı'nın maaşını KAP'a bildirdi

Nenad Bjelica ile yolları ayıran Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Bordo-mavililer, deneyimli hocaya yıllık 40 milyon lira ödeyecek.

7 AY SONRA GERİ DÖNDÜ

Trabzonspor'da geçen sezon istifa eden ve Nenad Bjelica sonrası yeniden masaya oturulan Abdullah Avcı şart belirtmeden boş sözleşmeye imza atmıştı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu, 7 ay sonra bordo mavili takıma geri dönen Abdullah Avcı'nın sözleşme şartlarını belirleyerek kamuoyuna duyurdu.

40 MİLYON LİRA KAZANACAK

Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 2 yıllık sözleşme imzalayan takımın son şampiyon hocası Abdullah Avcı'ya bu sezon için 40 milyon TL, 2024-25 sezonunda da, bu sezon alacağı ücrete yüzde 50 oranını geçmeyecek şekilde (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ödeme yapılacak.