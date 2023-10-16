Nenad Bjelica ile yolları ayıran Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Bordo-mavililer, deneyimli hocaya yıllık 40 milyon lira ödeyecek.
Trabzonspor'da geçen sezon istifa eden ve Nenad Bjelica sonrası yeniden masaya oturulan Abdullah Avcı şart belirtmeden boş sözleşmeye imza atmıştı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu, 7 ay sonra bordo mavili takıma geri dönen Abdullah Avcı'nın sözleşme şartlarını belirleyerek kamuoyuna duyurdu.
Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 2 yıllık sözleşme imzalayan takımın son şampiyon hocası Abdullah Avcı'ya bu sezon için 40 milyon TL, 2024-25 sezonunda da, bu sezon alacağı ücrete yüzde 50 oranını geçmeyecek şekilde (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ödeme yapılacak.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor, 2 yıllık sözleşme imzaladığı Abdullah Avcı'nın maaşını KAP'a bildirdi - Son Dakika