Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı , yönetiminde yapılan çalışmaya, sağ ayağında ödem oluşan Djaniny, sol ayağında kas spazmı yaşayan Trondsen'in yanı sıra tedavisi süren Erce Kardeşler antrenmanda yer almadı. Bordo-mavililer antrenmanda koşu, dar alanda pas çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.

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