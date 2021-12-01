Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında sahasında konuk edeceği Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı, yönetiminde yapılan çalışmaya, sağ ayağında ödem oluşan Djaniny, sol ayağında kas spazmı yaşayan Trondsen'in yanı sıra tedavisi süren Erce Kardeşler antrenmanda yer almadı. Bordo-mavililer antrenmanda koşu, dar alanda pas çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.
Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek. - TRABZON
Kaynak: İHA
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