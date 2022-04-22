Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Adana'ya gitti - Son Dakika
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Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Adana'ya gitti

22.04.2022 17:03
Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Adana'ya gitti

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Adana'ya hareket etti.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Adana'ya hareket etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan çalışmaya tedavileri süren Trondsen, Hüseyin Türkmen ve Nwakaeme katılmadı. Taktik ağırlıklı geçen antrenmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel uçak ile Adana'ya gitti.

Karadeniz ekibinde kafilede 22 futbolcu yer aldı. Kadroda Uğurcan Çakır, Erce, Arda, Serkan, Puchacz, Peres, İsmail, Hugo, Denswil, Ahmetcan, Siopis, Dorukhan, Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdulkadir Ömür, Visca, Yusuf Erdoğan, Kouassi, Djaniny, Cornelius ve Koita bulunurken, 22 kişilik kadroda yer almayan Hüseyin Türkmen de takımla birlikte Adana'ya gitti. - TRABZON

Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Adana'ya gitti
Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Adana'ya gitti
Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Adana'ya gitti
Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Adana'ya gitti
Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Adana'ya gitti
Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Adana'ya gitti

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Adana'ya gitti - Son Dakika


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