Trabzonspor- Adana Demirspor maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Adana Demirspor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta ligde Vavacars Fatih Karagümrük ile yaptığı maçın 11'ine göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Adana Demirspor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta ligde Vavacars Fatih Karagümrük ile yaptığı maçın 11'ine göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı. Bordo-mavililer, Adana Demirspor karşısına Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Edgar, Hugo, Denswil, Berat Özdemir, Siopis, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme ve Cornelius 11'ile çıktı. Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Trondsen'in yerine sol bekte Denswil, Djaniny'in yokluğunda ise Berat Özdemir forma giydi. Bakasetas, yedek Trabzonspor'un Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Yunan futbolcusu Bakasetas, yedek kulübesinde yer aldı. Gaziantepspor ve Vavacars Fatih Karagümrük maçında takımda forma giyemeyen Bakasetas, maç kadrosunda bulunmasına karşın sahaya yedek çıktı. Taraftar ilgisi Trabzonspor taraftarları, maça ilgi gösterdi. Bordo-mavili takımın karşılaşması öncesi kombine kartlarla birlikte 33 bin bilet tükendi. Taraftarlar, maç öncesi Abdullah Avcı'ya da sevgi gösterilerinde bulundu.

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