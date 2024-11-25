Trabzonspor, Adana Demirspor'u 1-0 Geçti - Son Dakika
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Trabzonspor, Adana Demirspor'u 1-0 Geçti

Trabzonspor, Adana Demirspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Golü Cham attı.

25.11.2024 21:16
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Stat: Papara Park

Hakemler: Mehmet Türkmen, Mehmet Emin Tuğral, Ali Can Alp

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Batagov, Arif Boşluk, Mendy, Umut Güneş, Visca, Cham, Cihan Çanak, Banza

Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Manev, Semih Güler, Tolga Kalender, Arda Okan Kurtulan, Maestro, Tayfun Aydoğan, Yusuf Sarı, Alioui, Ali Yavuz Kol, Yusuf Barasi

Gol: Dk. 3 Cham (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Hüseyin Türkmen (Trabzonspor), Dk. 30 Maestro (Adana Demirspor)

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, Adana Demirspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

3. dakikada Trabzonspor, ilk atağında golü buldu. Cihan Çanak ile ver-kaç yaparak topu ceza alanı içinde önünde bulan Cham, sert vuruşla topu kaleci Vedat Karakuş'un üzerinden filelere gönderdi: 1-0.

4. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına giren Yusuf Sarı'nın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak topu çeldi.

8. dakikada Cihan Çanak'ın ceza alanı dışı sağ çaprazdan çektiği sert şutta, kaleci Vedat Karakuş, yatarak direk dibinden topu son anda kornere çeldi.

24. dakikada sağ taraftan Visca'nın pasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Banza, kötü bir vuruşla topu üsten auta gönderdi.

41. dakikada Ali Yavuz Kol'un soldan ortasında, ceza alanı ön çizgisi üzerinde Yusuf Sarı'nın yatarak şık vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, sol direk köşesinden yatarak topu çıkardı.

Bordo-mavili takım, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.

Kaynak: AA

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