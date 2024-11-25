Trabzonspor, Adana Demirspor\'u 5-0 Yendi

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(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'de 13. hafta maçında Trabzonspor sahasında ağırladığı Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'de 13. hafta maçında Trabzonspor sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı. Mehmet Türkmen'in yönettiği karşılaşma saat 20.00'da başladı. Trabzonspor 3. dakikada Muhammed Cham'ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarının başında 50 ve 54. dakikada Simon Banza Adana Demirspor ağlarını üst üste sarsarak skoru 3-0'a getirdi. Karşılaşmanın gol perdesini açan Muhammed Cham 78 ve 84. dakikalarda attığı gollerle skoru 5'a getirdi. Hat trick yapan Cham maçın skorunu da ilan etti. Trabzonspor sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.