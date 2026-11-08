Trabzonspor, Alanya'da Pina ve Salah'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi - Son Dakika
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Trabzonspor, Alanya'da Pina ve Salah'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor-Trabzonspor maçının ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Trabzonspor'un gollerini 17. dakikada Pina, 34. dakikada Salah attı.

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Erkan Akbulut, Özcan Sultanoğlu

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Bedirhan Özyurt, Aliti, Hadergjonaj, Baran Ali Gezek, Maestro, Yusuf Özdemir, Hwang, Ruan, Arda Usluoğlu

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Ozan Tufan, Fabinho, Muçi, Salah, Saviola, Onuachu

Goller: Dk. 17 Pina, Dk. 34 Salah (Trabzonspor)

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki Corendon Alanyaspor-Trabzonspor maçının ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

3. dakikada sol kanattan Salah'ın kullandığı köşe vuruşunda rakip defans arasında topa yükselen Nwaiwu'nun vuruşunda top direğin üstünden dışarı çıktı.

17. dakikada Trabzonspor öne geçti. Nwaiwu'nun attığı uzun topta savunma arkasına sarkan Pina, ceza sahası sağ çaprazından kaleye gönderdiği top filelerle buluştu: 0-1

22. dakikada Trabzonspor gole çok yaklaştı. Orta alanda topu kapan Muçi, savunma arkasına sarkan Salah'a topu gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Salah'ın vuruşunda kaleci Victor'un müdahalesinin ardından Alanyaspor defansı topu uzaklaştırdı.

31. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında son çizgiye inen Hadergjonaj topu ceza sahasına ortaladı. Önce Arda Usluoğlu, sonra da Hwang altıpas içerisinde topa dokunamadı.

34. dakikada Trabzonspor farkı ikiye çıkardı. Rakip yarı sahasında Muçi'nin ara pasında Onuachu, topu sağdan bindirme yapan Salah'a aktardı. Meşin yuvarlağı kontrol eden Mısırlı yıldız, topu ağlara gönderdi: 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA
Trendyol Süper LigTrabzonsporAlanyasporAlanyaSporSon Dakika

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