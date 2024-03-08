Trabzonspor Altyapısından İki Genç Futbolcu Profesyonel Sözleşme İmzaladı

Spor

Trabzonspor alt yapısından yetişen Muhammed Ali Çamkerten ve Zekeriya Berk Bulut, düzenlenen törenle kendilerini profesyonel yapan sözleşmelere imza attı.

Trabzonspor Yönetim Kurulu üyeleri Selim Burak Özdemir ve Ali Beyazlı'nın yer aldığı törende Muhammed Ali Çamkerten ve Zekeriya Berk Bulut 3.5 yıllık sözleşmeleri imzaladılar. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen törende açıklamada bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Özdemir, "Başkanımız Ertuğrul Doğan'ın önderliğinde altyapıya verdiğimiz büyük önemin karşılığını almak bizi mutlu ediyor. Camiamıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi. Yönetim Kurulu Üyesi Beyazlı da, "İki genç ve başarılı kardeşimizi büyütüp camiamıza kazandıran ailelerine teşekkür ediyorum. Bugün, hayalleri uğruna bir şeyleri başarmış iki arkadaşımızla profesyonel sözleşme imzaladık. İnşallah daha başarılı işler yapacaklar ve bizler de şahitlik edeceğiz" diye konuştu.

Bu sözleşme ile birlikte hayatının en önemli imzasını attığını ifade eden Muhammed Ali Çamkerten, "Öncelikle beni yetiştiren aileme ve gelişimimde katkısı olan hocalarıma teşekkür ederim. Bugün benim hayatımın en mutlu ve gururlu günü. Trabzon'da doğmadım ama Trabzonsporlu bir ailenin Trabzonsporlu çocuğu olarak büyüdüm" ifadesinde bulundu.

Çocukluk aşkı Trabzonspor ile profesyonel sözleşme imzalamanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Zekeriya Berk Bulut ise, "Hayalini kurduğum bu güzel ve anlamlı yolculuğun ilk adımını gerçekleştirmek gurur verici. Her zaman daha fazla çalışmaya devam edeceğim. Aileme, hocalarıma, yönetimimize ve kulüp personelleri ile beni bu yolculukta destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - TRABZON