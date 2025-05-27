Trabzonspor Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 38'inci haftasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına bugün başladı.
Trabzonspor Süper Lig'in 38'nci haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla start verdi.
Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular teknik ısınmanın ardından rondo ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.
Antrenman, çift kale maç çalışmasıyla sona erdi.
Bordo-mavililer, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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