Trabzonspor Asbaşkanı Kafkas\'ın acı günü

Trabzon spor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas'ın hayatını kaybeden annesi Işıl Kafkas bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Anne Kafkas için bugün ikindi namazına müteakiben Trabzon İskenderpaşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı öncesinde Zeyyat Kafkas taziyeleri kabul ederken, kılınan cenaze namazının ardından Işıl Kafkas son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze namazına Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Trabzonspor'un eski teknik direktörü ve oyuncusu Hüseyin Çimşir, Trabzonsporlu futbolcu Mustafa Eskihellaç, Trabzonspor eski yöneticiler, Trabzonspor yönetim kurulu üyeleri, spor ve siyaset camiasının önde gelen isimleri katıldı. - TRABZON
