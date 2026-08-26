Trabzonspor, Avrupa'da Galibiyet Peşinde - Son Dakika
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Trabzonspor, Avrupa'da Galibiyet Peşinde

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Trabzonspor, Ferencvaros'u yenerek 756 günlük galibiyet hasretine son vermek istiyor.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yarın Macaristan'ın Ferencvaros takımına konuk olacak Trabzonspor, Avrupa kupalarında 756 gün aradan galip gelerek turu geçmek istiyor.

En son 1 Ağustos 2024'te UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımını sahasında 1-0 yenen bordo-mavililer, daha sonra Avrupa'da oynadığı 5 karşılaşmada 3 mağlubiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Ruzomberok karşısında turu geçen Karadeniz ekibi, 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien takımına deplasmanda 2-0, sahasında 1-0 kaybederek Konferans Ligi'nde yoluna devam etti.

Bordo-mavililer, Konferans Ligi play-off turunda deplasmanda 0-0 berabere kaldığı İsviçre temsilcisi St. Gallen'e kendi evinde normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta penaltı atışları sonucu elendi.

2024-2025 sezonunda ligi 7. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edemeyen Karadeniz ekibi, geçen sezon ise Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan itibaren katılmaya hak kazandı.

Trabzonspor, bu sezon UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a ilk maçta 1-0 kaybetti.

Bordo-mavililer, Ferencvaros karşısında rövanş maçında galip gelmesi halinde Avrupa'da 756 günlük özleme son vermiş olacak.

Fatih Tekke ile ilk galibiyet peşinde

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ikinci Avrupa maçında iki farklı galip gelerek turu geçmeye çalışacak.

Futbolculuk döneminde Rus temsilcisi Zenit'in formasıyla UEFA Kupası şampiyonluğu yaşayan Tekke, teknik direktörlük yaşantısında ilk Avrupa sınavında Ferencvaros'a 1-0 kaybetti.

Teknik direktörlük kariyerine Kayseri Erciyesspor'da başlayan 48 yaşındaki Tekke, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor, İstanbulspor, Bursaspor ve Alanyaspor'da görev yaptıktan sonra görev aldığı Trabzonspor'da takımını Avrupa'ya taşımıştı.

Gözler, Salah'ta olacak

Trabzonspor'da gözler, Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ta olacak.

Ligde İstanbul Başakşehir karşısında alınan 2-1'lik galibiyette takımının gollerini kaydeden Salah, bu kez bordo-mavili formayla Avrupa'da ilk gollerini atmanın mücadelesini verecek.

Kaynak: AA

Ferencvaros, Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Avrupa'da Galibiyet Peşinde - Son Dakika

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