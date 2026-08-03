Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde Rakibini Bekliyor - Son Dakika
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Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde Rakibini Bekliyor

Trabzonspor, Avrupa Ligi\'nde Rakibini Bekliyor
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off’unda Ferencvaros-Gornik Zabrze kazananıyla karşılaşacak.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda, Ferencvaros-Gornik Zabrze eşleşmesinin kazananı ile mücadele edecek.Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda mücadele edecek Trabzonspor, bu turu geçmesi halinde ise lig aşamasına kalma başarısı gösterecek.Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor, bu sayede Avrupa Ligi için doğrudan play-off'a kalıyor. Ancak rakibine elenirse ise yola Konferans Ligi'nde devam edecek.Play-off turu karşılaşmaları, 20 ve 27 Ağustos'ta oynanacak.Macar temsilcisi Ferencvaros ve Polonya takımı Gornik Zabrze ise üçüncü ön eleme turu maçlarını 5 ve 13 Ağustos tarihlerinde oynayacak.Gornik Zabrze, Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Fenerbahçe'ye elenmişti.Hazırlık kampı perfromansı nasıl?Bordo-mavili takım, Avusturya'da gerçekleştirdiği sezon öncesi kampında üç hazırlık karşılaşması yaptı.Trabzonspor, bu maçlarda bir galibiyet ve iki yenilgi aldı.Karadeniz temsilcisi, ilk karşılaşmada Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına 3-0, ikinci maçta ise Katar'ın Al Sadd takımına 1-0 yenildi.Oynan son maçta ise İtalya temsilcisi Udinese'yi 1-0 mağlup etti.Hazırlık maçlarında Trabzonspor adına gol atan tek isim Ernest Muçi oldu.

Kaynak: BBC

Ferencvaros, Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde Rakibini Bekliyor - Son Dakika

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