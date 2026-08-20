Trabzonspor Avrupa'ya kötü başladı - Son Dakika
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Trabzonspor Avrupa'ya kötü başladı

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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu.

Stat: Papara Park

Hakemler: Igor Pajac, Bojan Zobenica, Ivan Mihalj (Hırvatistan)

Trabzonspor: Onana, Pina (Dk. 83 Mustafa Eskihellaç), Nwaiwu, Cenk Özkaçar, Cabral, Melih Kabasakal, Bouchouari (Dk. 46 Malinovskyi), Saviolo (Dk. 63 Muçi), Salah, Umut Nayir (Dk. 46 Aral Şimşir), Onuachu

Ferencvaros: Dibusz, Oliver Nagy, Gomez, Raemaekers, Cadu (Dk. 88 Zohore,) Corbu, Rommens (Dk. 61 Kanichowskyi), O'Dowda, Yusuf (Dk. 61 Adam Nagy), Zachariassen (Dk. 78 Osvath), Joseph (Dk. 78 Lisztes)

Gol: Dk. 17 Zachariassen (Ferencvaros)

Kırmızı kart: Dk. 90+6 Nwaiwu (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Yusuf, Dk. 43 Zachariassen, Dk. 49 Oliver Nagy, Dk. 89 Osvath, Dk. 90+1 Kanichowskyi (Ferencvaros)

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, Macaristan'ın Ferencvaros ekibine 1-0 mağlup oldu.

49. dakikada Malinovskyi'nin pasında ceza alanı sağ çaprazındaki Salah'ın şutunda, kaleci Dibusz'u geçen top direğin yanından auta gitti.

55. dakikada Saviolo'nun sağdan ortasında, ceza alanı içinde uygun durumda Onuachu'nun kafa vuruşunda önce üst direğe ardından kaleci Dibusz'ın sırtına çarpan topu Salah kafayla kaleye gönderdi ancak araya giren savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

70. dakikada Salah ile verkaç yapan Pina'nın ceza alanı sağ çaprazından yakın mesafeden şutunda, kaleci Dibusz'un müdahale ettiği top kornere çıktı.

90+5. dakikada Nwaiwu, rakibine yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Konuk takım karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

Ferencvaros, Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor Avrupa'ya kötü başladı - Son Dakika

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