Trabzonspor Avusturya'da Hazırlık Yapıyor
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam ediyor. Al Sadd ile maç yapacak.
TRABZONSPOR, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabına Avusturya'nın Schladming kasabasında yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.
Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci hazırlık maçında yarın saat 18.30'da Al Sadd takımı ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: DHA
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