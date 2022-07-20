Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları için Slovenya 'da başladığı yurt dışı kampını Avusturya'da sürdürüyor. Slovenya kampının ardından 3 gün izin yapan bordo mavili takım, bugün Avustusya'nın Bad Haring şehrinde toplanarak ikinci etap çalışmalarına başladı. Bordo mavililer, yardımcı antrenör Orhan Ak eşliğinde yapılan ilk idmanda dinamik ısınma, mobilizasyon, 5'e 2 ve geniş alan oyunları çalıştı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Trabzonspor, Avusturya kampına Avcı'sız başladı - Son Dakika

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