Trabzonspor, Bakasetas'ı istese de tutamayabilir! Sözleşmede yer alan madde hoşlarına gitmedi

Piyasa değeri 10 milyon euroya kadar yükselen Yunan yıldızı, Avrupa takımları yakından takip ediyor. Bakasetas'ın çıkış maddesinin 12 milyon euro olduğu iddia edildi. Şampiyonluk yoluna giren Bordo-Mavili takım, Bakasetas'ı elde tutmak istiyor ancak devre arasında her şey değişebilir.

HAYALLER DAHA BÜYÜK

Geçen sezon 3 milyon euroya alınan Bakasetas'ın bu sezon kalması, lig bitiminde 15-20 milyon euroya gideceği düşüncesi hakimdi. Ancak dev kulüpler için 12 milyon euroluk opsiyon maddesi adeta çerez parası gibi.

2024'TE BİTİYOR

28 yaşındaki on numaranın kontratı 2024'te sonlanıyor. Bakasetas, 1 milyon 250 bin euro kazanıyor. Trabzonspor, futbolcuyla sözleşme yenileyerek serbest kalma maddesini ortadan kaldırabilir.