Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor evinde RAMS Başakşehir ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz berabere sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
28. dakikada sol çaprazda topla buluşan Malheiro'nun sert vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
40. dakikada Muhammed Cham'ın ceza sahası içine ortasında Lundstram'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
Hakemler: Zorbay Küçük, Serkan Çimen, Osman Gökhan Bilir
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Lundstram, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Visca, Cham, Draguş, Banza
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Barisic, Bardhi, Umut Bozok, Serdar Saatçi, Cihan Çanak, Arif Boşluk, Ali Şahin Yılmaz, Poyraz Efe Yıldırım, Orsic
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Oussseynou Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Kemen, Crespo, Serdar Gürler (Davidson dk. 31), Piatek
Yedekler: Deniz Dilmen, Onur Ergün, Berkay Özcan, Keny. Pelkas, Hamza Güreler, Djalo, Figueiredo, Emre Kaplan
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Sarı kart: Ousseynou Ba (Başakşehir) - TRABZON
Son Dakika › Spor › Trabzonspor - Başakşehir: İlk Yarısı Golsüz Beraberlikle Sona Erdi - Son Dakika
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