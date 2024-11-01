Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Akçaabat Belediye Başkanı'na Ziyaret - Son Dakika
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Akçaabat Belediye Başkanı'na Ziyaret

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan\'dan Akçaabat Belediye Başkanı\'na Ziyaret

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetimi, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim'i ziyaret ederek, kulüp ile ilgili destek sözü aldı. Ekim, Trabzonspor'un başarısının şehrin mutluluğu ile doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı.

01.11.2024 14:29  Güncelleme: 14:31
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Trabzon spor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyeleri, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim'i makamında ziyaret etti.

Başkan Osman Nuri Ekim, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Trabzonspor Kulübü Başkanının ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken her zaman Trabzonspor kulübümüzün yanındayız. Bizler belediye spor kulübümüzde sporcuları yetiştirip Trabzonspor'umuza ve milli takımıza vermek azmiyle çalışıyoruz. Trabzonspor ile yatıp kalkan şehir ve nesiliz. O hafta maç kazanınca herkes güler hafta mutlu geçer, puan kaybında herkes gergin ve mutsuz olur. O yüzden inatla hep kazanmak gerekir. Umarım Fenerbahçe maçını kazanıp güzel bir seri yakalarız. Başkanımız olarak size, Şenol hocamıza ve futbolcularımıza güveniyoruz. Takımıza başarılar diliyorum" dedi.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim günün anısına Ertuğrul Doğan'a Ortamahalle tablosu hediye etti.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da Belediye Başkanı Ekim'e misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek çiçek takdim etti. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Akçaabat Belediye Başkanı'na Ziyaret - Son Dakika

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