Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

24.03.2022 21:06
Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile 3 Nisan Pazar günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile 3 Nisan Pazar günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, oyuncular ısınma koşusu ve dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 ve rondo çalışmaları gerçekleştirdi.

Bordo-mavili takımın antrenmanı çift kale maç ile sona erdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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