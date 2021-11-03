Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda teknikle bağlantılı dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirildi. Geniş alan oyunları ile devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Gervinho, Peres ve Cornelius'un katılmadıkları öğrenildi. Tedbir amaçlı dinlendirilen Bakasetas ise takımla çalışmalara başladı.

Antrenman sonrasında yardımcı antrenör Egemen Korkmaz'a sürpriz doğum günü kutlaması da gerçekleştirildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.