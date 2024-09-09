Trabzonspor Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmana milli takımda yer alan oyuncular yer almadı. Bordo-mavililer, ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, dar alanda oyun, topla yüksek şiddetli koşular ve 7'ye 5 taktik çalışması ile sona erdi.

Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek. - TRABZON