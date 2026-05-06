Trabzonspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 33'üncü haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 33'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma gerçekleştirildi. Rondo ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışması yapıldı.

Bordo-mavili takım, hazırlıklarına yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla devam edecek.