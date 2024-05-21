Trabzonspor, Beşiktaş maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Spor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 23 Mayıs Perşembe günü Beşiktaş ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapacağı final maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde oyuncular teknik ısınma gerçekleştirdi.

5'e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise sonuçlandırma çalışması yapıldı.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.