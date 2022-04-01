Trabzonspor, Beşiktaş maçında rekor deneyecek - Son Dakika
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Trabzonspor, Beşiktaş maçında rekor deneyecek

01.04.2022 00:57
Trabzonspor, Beşiktaş maçında rekor deneyecek

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'nda rekor denemesi gerçekleştirecek.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'nda rekor denemesi gerçekleştirecek. 41 bin taraftarının önünde Beşiktaş'ı ağırlayacak olan bordo-mavililer, maç boyunca tüm tribünlerde desibel ölçümü yaptıracak.

Spor Toto Süper Lig'de 3 Nisan Pazar günü Trabzonspor ile Beşiktaş Trabzon'da karşı karşıya gelecek. Müsabakanın biletleri ise günler öncesinde tükenmişti. 41 bin 461 kişi kapasiteli stadyumda "kapalı gişe" olarak maça çıkacak olan Karadeniz ekibi, şampiyonluk yolunda bir rekor daha kırmak istiyor. Bu sezon Süper Lig'in en coşkulu maçlarından biri olması beklenen Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşmasında bordo-mavili kulüp, 90 dakika boyunca tüm tribünlerden ses ve desibel ölçümü gerçekleştirecek.

Mücadelede gerçekleştirilecek ölçümler için günler öncesinden hazırlıklara başlandı. Dünya standartlarında lisanslı ölçümler gerçekleştiren firma yetkileri desibel ölçüm cihazlarını Trabzon'a getirdi. Müsabaka öncesinde Medical Park Stadyumu'nda incelemelerde bulunacak yetkililer ardından en uygun konumlardan 90 dakika boyunca taraftarların coşkusunu ölçecek.

Bordo-mavili taraftarın ses rekorunu kırması halinde ise stadyum skorbordlarından ölçülen desibel miktarı canlı olarak gösterilecek. - TRABZON

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Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Beşiktaş, Trabzon, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor, Beşiktaş maçında rekor deneyecek - Son Dakika


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