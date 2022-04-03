Valerien Ismael: "Çok güzel, zor bir deplasman maçı oynadık" - Son Dakika
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Valerien Ismael: "Çok güzel, zor bir deplasman maçı oynadık"

03.04.2022 23:49
Valerien Ismael: "Çok güzel, zor bir deplasman maçı oynadık"

- Valerien Ismael: "Çok güzel, zor bir deplasman maçı oynadık" Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael: "Kazanamadığımız için mutlu değiliz;

- Valerien Ismael: "Çok güzel, zor bir deplasman maçı oynadık"

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael:

"Kazanamadığımız için mutlu değiliz; ama ilk maçta bu performansı gösterdiğimiz için mutluyuz"

TRABZON - Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, ilk yarı çok gol fırsatı bulduklarını belirterek, kazanamadıkları için mutlu olmadıklarını söyledi. Ismael, "Çok güzel, zor bir deplasman maçı oynadık" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş ile karşılaştı. Müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, çok güzel, zor bir deplasman maçı oynadıklarını dile getirerek, "Ekip ve futbolcularımızla 1 hafta çalışma sürecimiz oldu. Bu açıdan bakıldığında çok iyi performans gösterdik. Yüksek tempoyu takıma yaymak ve yerleştirmek gerekiyor. Kalitemiz var, net şekilde belli oluyor. Buraya galibiyet için gelmiştik. İlk yarı çok gol fırsatı bulduk golü daha erken atabilirdik. İkinci yarı kontrol bizdeydi. Kalemize atılan ilk uzun topta gol yedik. Sonra iyi reaksiyon gösterdik. Penaltıyı kazandık, atmalıydık ama 3 dakika sonra reaksiyon gösterip golü bulduk. Maçı kazanabileceğimizi düşündüğümüz için oyuncu değişikliği yaptık. Ne yazık ki kırmızı kart gördük. Skoru tutmak şekline oyunu çevirdik. Kazanamadığımız için mutlu değiliz. Ama ilk maçta bu performansı gösterdiğimiz için mutluyuz" dedi.

"İki hafta çok iyi çalışmaya ihtiyacımız var"

"Daha fazla birlikte çalışınca daha iyi olacaktır" diyen Ismael, "10 kişi kaldığımız anda da iyi performans gösterdik. Şu an çalışacağız. Önümüzde çalışacağımız 1 hafta var. Geliştireceğimiz şeyler olacak. Ben de bunun için buradayım. Kondisyon olarak daha üst seviyede Beşiktaş olacaktır. Taraftara teşekkür ediyoruz. Kondisyon anlamında üst üste birazcık zamana ihtiyacımız var. Şu anda hedefimiz sezonu en iyi şekilde bitirmek. İki hafta çok iyi çalışmaya ihtiyacımız var. Beşiktaş'ı 90 dakika bu tempoda ileride göreceksiniz. Aslında sezon başına tam anlamıyla ihtiyacımız var. Bugün 25-30 dakika bunu yaptık" ifadelerini kullandı.

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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