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Trabzonspor, Boluspor maçına hazır - Son Dakika

Trabzonspor, Boluspor maçına hazır

27.12.2021 20:35
Trabzonspor, Boluspor maçına hazır

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın Spor Toto 1. Lig ekibi Beypiliç Boluspor'u konuk edecek Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın Spor Toto 1. Lig ekibi Beypiliç Boluspor'u konuk edecek Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıkların tamamlandığı belirtildi.

Trabzonspor ile Beypiliç Boluspor arasında yarın Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.30'da başlayacak.

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Türkiye Kupası, Trabzonspor, Beypiliç, Boluspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor, Boluspor maçına hazır - Son Dakika Spor


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