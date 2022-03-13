Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 30'uncu haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Süper Lig'de lider durumda yer alan Trabzonspor, ligin 30'uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 11.30'da teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idmanda bordo mavili oyuncular iki grup halinde çalıştı. İlk grupta yer alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken ikinci gruptaki oyuncular dinamik ısınma, koordinasyon ve 5'e 2 çalışmaları yaptı. Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.