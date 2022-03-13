Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

13.03.2022 16:59
Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 30'uncu haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 30'uncu haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Süper Lig'de lider durumda yer alan Trabzonspor, ligin 30'uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 11.30'da teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idmanda bordo mavili oyuncular iki grup halinde çalıştı. İlk grupta yer alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken ikinci gruptaki oyuncular dinamik ısınma, koordinasyon ve 5'e 2 çalışmaları yaptı. Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.

Bordo mavili takımda sakatlıktan çıkan ve dün akşam Göztepe karşısında ikinci yarıda forma giyen Dorukhan Toköz ile Çaykur Rizespor karşılaşmasında cezası nedeniyle forma giymeyecek olan Uğurcan Çakır bugünü izinli olarak geçirdi. Trabzonspor'da ayrıca tedavileri devam eden Marek Hamsik ile Vitor Hugo da idmana katılmadı.Yarını izinli geçirecek olan bordo mavili takım, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına salı günü yapılacak antrenmanla devam edecek.

Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
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Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig, Ahmet Çalık, Trabzonspor, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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