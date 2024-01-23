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Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma yaparken, mobilizasyon ve kuvvet çalışmalarıyla idman tamamlandı. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor
23.01.2024 - 14:29,
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 25 Ocak Perşembe günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirdi.

Mobilizasyon ile devam eden idman, kuvvet çalışmasının ardından tamamlandı.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika


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