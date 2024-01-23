21:48 •
Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt•
21:12 • •
19:45 • •
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 25 Ocak Perşembe günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirdi.
Mobilizasyon ile devam eden idman, kuvvet çalışmasının ardından tamamlandı.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika