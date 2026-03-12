Trabzonspor–Çaykur Rizespor maçına konuk ekip taraftarları alınmayacak

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Trabzonspor–Çaykur Rizespor karşılaşması öncesinde dikkat çeken bir karar alındı. Mücadelede deplasman tribünü kapalı olacak.
14 Mart Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor–Çaykur Rizespor maçında konuk ekip taraftarlarının stada alınmayacağı açıklandı. Karar doğrultusunda Çaykur Rizespor taraftarları karşılaşmayı deplasman tribününden takip edemeyecek. Kararın güvenlik tedbirleri kapsamında alındığı öğrenildi.
