Trabzonspor, Çimşir yönetiminde Gençlerbirliği'ni 5-0 yendi; Onuachu 155 gün sonra gol attı - Son Dakika
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Trabzonspor, Çimşir yönetiminde Gençlerbirliği'ni 5-0 yendi; Onuachu 155 gün sonra gol attı

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Trabzonspor, Hüseyin Çimşir yönetimindeki ilk maçında Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup ederek puanını 7'ye yükseltti. Paul Onuachu 155 gün sonra golle buluşurken, Muhammed Salah 4. golünü attı, yeni transfer Dju ise ilk maçında gol sevinci yaşadı.

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Hüseyin Çimşir yönetimindeki karşılaşmasında Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup etti.

Ligin ilk 3 haftasında 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet alarak 4 puan toplayan Karadeniz ekibi, teknik heyet değişiminin yaşandığı haftada Gençlerbirliği karşısında rahat bir galibiyet aldı.

Bordo-mavililer, başkent temsilcisini Onuachu'nun 2, Salah, Muçi ve Dju'nun da birer golüyle 5-0 mağlup ederek puanını 7'ye yükseltti.

Ligde geçen hafta Amed Sportif Faaliyet deplasmanında 2-1 yenilen Trabzonspor, Hüseyin Çimşir yönetiminde çıktığı karşılaşmada moral bularak çıkışa geçti.

Onuachu, 155 gün sonra

Trabzonspor formasıyla geçen sezon gol kralı olan Paul Onuachu, Gençlerbirliği maçında attığı 2 golle bu sezon ilk gollerine kavuştu.

Geçen sezon 22 golle Başakşehirli Eldor Shomurodov ile birlikte ligi gol kralı olarak tamamlayan Nijeryalı oyuncu, 155 gün sonra Gençlerbirliği maçında gol suskunluğunu bozdu.

Geçen sezon ligin 28. haftasındaki Galatasaray maçında son golünü atan Onuachu, 6'sı geçen sezon 3'ü de bu sezon olmak üzere 9 maç aradan sonra ligde gol kaydetti.

Bordo-mavili oyuncu, karşılaşmanın ilk yarısında kasığını tutarak oyundan alınırken yerini Dju'ya bıraktı.

Salah, boş geçmedi

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, Gençlerbirliği'ne attığı penaltı golüyle ligde 4 gole ulaştı.

Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynanan karşılaşmanın 58. dakikasında oyuna girerek ilk kez bordo-mavili formayla sahada yer alan tecrübeli futbolcu, daha sonra sırasıyla Başakşehir maçında 2, Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında da 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

Salah, Gençlerbirliği maçında attığı golle ligde son 3 haftayı boş geçmedi.

Dju, ilk maçında golle tanıştı

Trabzonspor'un transferin son günlerinde kadrosuna kattığı Franculino Dju, ilk maçında golle tanıştı.

Gençlerbirliği maçının 43. dakikasında Onuachu'nun yerine oyuna giren Dju, 78. dakikada takımının 5. golünü kaydetti.

Kaynak: AA

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