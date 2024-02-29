Trabzonspor, Corendon Alanyaspor maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor, Corendon Alanyaspor maçı için hazırlıklara başladı

Trabzonspor, Corendon Alanyaspor maçı için hazırlıklara başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaparken diğer oyuncular ise teknik ısınma, koordinasyon ve şut idmanı gerçekleştirdi. Antrenman çift kale maç ile sona erdi. Trabzonspor'da oyuncular yarını izinli geçirecek.

29.02.2024 15:07  Güncelleme: 15:09
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde RAMS Başakşehir ile oynanan maçta forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise teknik ısınma, koordinasyon ve 5'e 2 pas çalışmasının ardından dayanıklılık, şut idmanı gerçekleştirdi. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Trabzonspor'da oyuncular yarını izinli geçirecek.

Kaynak: AA

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