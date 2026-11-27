UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftası, 8 maçla sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 4. haftasında TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmalar tamamlandı.

Trabzonspor, konuk olduğu CSKA Sofya'yı Muhammed Salah ve Noah Saviolo'nun golleriyle 2-1 yendi. Ev sahibi ekibin golünü Sidny Lopes Cabral kendi kalesine attı. Bordo-mavililer, ligde 9 puanla 8. sırada yer aldı.

Ligde 4'te 4 yapan Fransa ekibi Monaco ise 12 puanla haftayı zirvede bitirdi.

Alınan sonuçlar şöyle:

CSKA Sofya (Bulgaristan)-Trabzonspor: 1-2

Borac (Bosna Hersek)-Atalanta (İtalya): 2-3

Braga (Portekiz)-KuPS Kuopio (Finlandiya): 4-0

Freiburg (Almanya)-Twente (Hollanda): 2-1

Hajduk Split (Hırvatistan)-Sint Truidense (Belçika): 0-2

Inter Escaldes (Andorra)-Kopenhag (Danimarka): 2-0

Gent (Belçika)-Kızılyıldız (Sırbistan): 1-1

Nordsjaelland (Danimarka)-Panathinaikos (Yunanistan): 3-2