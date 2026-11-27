Trabzonspor, CSKA Sofya'yı deplasmanda 2-1 yendi ve 9 puana yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında Trabzonspor, CSKA Sofya deplasmanından Muhammed Salah ve Noah Saviolo'nun golleriyle 2-1 galip ayrıldı. Bordo-mavililer bu galibiyetle 9 puana yükselip 8. sırada yer alırken, Monaco 12 puanla haftayı lider bitirdi.
UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftası, 8 maçla sona erdi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 4. haftasında TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmalar tamamlandı.
Trabzonspor, konuk olduğu CSKA Sofya'yı Muhammed Salah ve Noah Saviolo'nun golleriyle 2-1 yendi. Ev sahibi ekibin golünü Sidny Lopes Cabral kendi kalesine attı. Bordo-mavililer, ligde 9 puanla 8. sırada yer aldı.
Ligde 4'te 4 yapan Fransa ekibi Monaco ise 12 puanla haftayı zirvede bitirdi.
Alınan sonuçlar şöyle:
CSKA Sofya (Bulgaristan)-Trabzonspor: 1-2
Borac (Bosna Hersek)-Atalanta (İtalya): 2-3
Braga (Portekiz)-KuPS Kuopio (Finlandiya): 4-0
Freiburg (Almanya)-Twente (Hollanda): 2-1
Hajduk Split (Hırvatistan)-Sint Truidense (Belçika): 0-2
Inter Escaldes (Andorra)-Kopenhag (Danimarka): 2-0
Gent (Belçika)-Kızılyıldız (Sırbistan): 1-1
Nordsjaelland (Danimarka)-Panathinaikos (Yunanistan): 3-2
Sizin düşünceleriniz neler ?