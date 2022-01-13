Trabzonspor'da 2 pozitif vaka

Trabzonspor, iki futbolcusunun rutin gerçekleştirilen covid-19 PCR kontrollerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle takip edilen bir oyuncumuz ile maç öncesi gerçekleştirilen rutin Covid-19 PCR kontrollerinde bir başka oyuncumuz daha pozitif çıkmıştır. Her iki oyuncumuzun da sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır."

- İstanbul