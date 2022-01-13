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Trabzonspor'da 2 pozitif vaka - Son Dakika

Trabzonspor'da 2 pozitif vaka

13.01.2022 18:06
Trabzonspor'da 2 pozitif vaka

Trabzonspor, iki futbolcusunun rutin gerçekleştirilen covid-19 PCR kontrollerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Trabzonspor, iki futbolcusunun rutin gerçekleştirilen covid-19 PCR kontrollerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle takip edilen bir oyuncumuz ile maç öncesi gerçekleştirilen rutin Covid-19 PCR kontrollerinde bir başka oyuncumuz daha pozitif çıkmıştır. Her iki oyuncumuzun da sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır."


- İstanbul
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Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Cumartesi, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Trabzonspor'da 2 pozitif vaka - Son Dakika
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