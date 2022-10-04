Trabzonspor'da Divan Genel Kurulu, 19 Ekim'de yapılacak - Son Dakika
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Trabzonspor'da Divan Genel Kurulu, 19 Ekim'de yapılacak

04.10.2022 12:46
Trabzonspor'da Divan Genel Kurulu, 19 Ekim'de yapılacak

Trabzonspor'da 52. Olağan Divan Genel Kurul Toplantısı, 19 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Trabzonspor'da 52. Olağan Divan Genel Kurul Toplantısı, 19 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, divan genel kurul toplantısının 19 Ekim Çarşamba günü saat 10.00'da Ziyabey Tesisleri Lokali'nde düzenleneceği belirtildi.

Toplantının, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 29 Ekim Cumartesi günü saat 11.00'de Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan Salonu'nda çoğunluk aranmaksızın yapılacağı kaydedildi.

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Kaynak: AA

Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'da Divan Genel Kurulu, 19 Ekim'de yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor'da Divan Genel Kurulu, 19 Ekim'de yapılacak - Son Dakika
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