Adana Demirspor deplasmanında alınan mağlubiyet sonrası Trabzonspor'da Nenad Bjelica ile yollar ayrılıyor. Bordo-mavililerin kısa süre içinde resmi kararı açıklaması beklenirken, Hırvat hocanın yerini alacak adaylar arasında Abdullah Avcı'nın ismi öne çıkıyor.
Sports Digitale'den Hasan Tüncel'in haberine göre, Trabzonspor'da yönetimin tamamı Bjelica ile yolların ayrılmasını istedi. Başkan Ertuğrul Doğan'ın kısa süre içinde son kararını vermesi bekleniyor.
Bordo-mavililerde teknik direktörlük koltuğuna ilk aday ise Abdullah Avcı. Trabzonspor ile ilk döneminde şampiyonluk sevinci yaşayan Avcı, bordo-mavililer ile 116 maçta 1.93'lük puan ortalaması yakaladı.
Son Dakika › Spor › Güle güle Bjelica! Trabzonspor'da Abdullah Avcı sesleri - Son Dakika