Güle güle Bjelica! Trabzonspor'da Abdullah Avcı sesleri - Son Dakika

Güle güle Bjelica! Trabzonspor'da Abdullah Avcı sesleri

Son Güncelleme: 07.10.2023 16:45

Trabzonspor, peş peşe alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Nenad Bjelica ile yolları ayırma kararı aldı. Bordo-mavililerde koltuğa ilk aday Abdullah Avcı.

Adana Demirspor deplasmanında alınan mağlubiyet sonrası Trabzonspor'da Nenad Bjelica ile yollar ayrılıyor. Bordo-mavililerin kısa süre içinde resmi kararı açıklaması beklenirken, Hırvat hocanın yerini alacak adaylar arasında Abdullah Avcı'nın ismi öne çıkıyor.

KISA SÜRE İÇİNDE SON KARARI VERECEKLER

Sports Digitale'den Hasan Tüncel'in haberine göre, Trabzonspor'da yönetimin tamamı Bjelica ile yolların ayrılmasını istedi. Başkan Ertuğrul Doğan'ın kısa süre içinde son kararını vermesi bekleniyor.

Trabzonspor'da Bjelica ile yollar ayrılıyor! Koltuğa ilk aday Abdullah Avcı

TRABZONSPOR'DA AVCI SESLERİ

Bordo-mavililerde teknik direktörlük koltuğuna ilk aday ise Abdullah Avcı. Trabzonspor ile ilk döneminde şampiyonluk sevinci yaşayan Avcı, bordo-mavililer ile 116 maçta 1.93'lük puan ortalaması yakaladı.

Trabzonspor'da Bjelica ile yollar ayrılıyor! Koltuğa ilk aday Abdullah Avcı

Nenad Bjelica, Abdullah Avcı, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Güle güle Bjelica! Trabzonspor'da Abdullah Avcı sesleri - Son Dakika


Son Dakika
18:04 Emre Belözoğlu'nun Ankaragücü'nde İlk Maçı: 3-0 Galibiyet
17:56 Okan Buruk, yıldız futbolcuya formayı verdi! Antalyaspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
17:32 Kasımpaşa maçına yetişecekler mi? Fenerbahçe'de Joshua King ve İrfan Can Kahveci'nin durumu netleşti
17:26 Hizbullah militanları motosikletleriyle İsrail sınırına doğru harekete geçti
17:19 İsrail, Hamas'ın operasyonlarından İran'ı sorumlu tuttu
17:08 İsrail-Gazze hattında gerilim! Hangi ülke kimi destekliyor?
17:08 Samsun'da Kardeşinin Eşi Tarafından Öldürülen Adamın Cansız Bedeni Bulundu
16:51 İsrail ordusu karşı saldırıya hazırlanıyor! Helikopterler peş peşe havalandı
16:39 Maç fazlasıyla liderliğe oturdular! 10 kişi Tottenham, Luton Town engelini tek golle geçti
16:23 İsrail mi Filistin mi? Operasyon devam ederken Rusya tarafını seçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2023 18:16:06. #1.11#
SON DAKİKA: Güle güle Bjelica! Trabzonspor'da Abdullah Avcı sesleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement