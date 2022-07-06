Trabzonspor'da Djaniny ve Hugo Slovenya kampında

Trabzonspor, yurt dışı kampının ilk etabı olan Slovenya kampının ikinci gününü çift antrenmanla tamamladı. Trabzon kampına gelmeyen Djaniny ve Vitor Hugo, dün Slovenya kampına katıldı.

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Kranj Gora kentinde sürdüren Trabzonspor, dün yaptığı çift idmanla çalışmalarını sürdürdü. Futbolcular dün sabah antrenmanında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iki grup halinde kuvvet çalışması yaptı. Akşam antrenmanına ısınma koşusu ve dinamik stretching ile başlayan oyuncular, 5'e 2, dayanıklılık ve çift kale maç ile günü tamamladı.

DJANINY VE HUGO KAMPA GELDİBordo mavili takımın Trabzon kampında yer almayan Djaniny ve Vitor Hugo, dün kampa katıldı. Takımla birlikte gelen ve idmana çıkmayan Denswil de ikinci gün idmanında yer aldı. Tedavisi süren Serkan Asan ise fizyoterapistler gözetiminde salon çalışması yaptı.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını bugün gerçekleştireceği çift antrenmanla sürdürecek.