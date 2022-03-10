Trabzonspor'da Dorukhan takımla çalışmalara başladı - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'de lider durumda yer alan Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor. Bordo mavililerde tedavisinde ilerleme kaydedilen Dorukhan Toköz'ün bugünkü idmanda yer alması takım arkadaşlarını sevindirdi.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29'uncu haftasında oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün saat 16.00'da yapılan antrenmanda bordo mavililer, teknik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 çalışma yaptı. Dar alan oyunlarıyla devam eden idman çift kale maç ile sona erdi. Bordo mavili takımda sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan genç oyuncu Dorukhan Toköz bugünkü idmanda takım arkadaşlarıyla birlikte çalıştı. Tedavisinde ilerleme kaydedilen Dorukhan'ın yeniden idmanlara katılması takım arkadaşlarını ve teknik direktör Abdullah Avcı'yı sevindirdi. Dün izin alarak idmana katılmayan Djaniny Semedo da bugünkü antrenmanda takım arkadaşlarına eşlik etti. Uzun süren sakatlığı nedeniyle doktoruyla görüşmek için bugün ülkesi Slovakya'ya giden Marek Hamsik ile tedavisi devam eden Vitor Hugo ise bordo mavililierin bugünkü idmanına katılmadı.

Trabzonspor, hafta sonu evinde oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarına yarın yapılacak idmanla devam edecek.