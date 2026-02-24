Trabzonspor'da Folcarelli'nin Sağlık Durumu Açıklandı - Son Dakika
Trabzonspor'da Folcarelli'nin Sağlık Durumu Açıklandı

Trabzonspor\'da Folcarelli\'nin Sağlık Durumu Açıklandı
24.02.2026 15:50
Tim Jabol Folcarelli'nin sol ayak bileğinde yırtık ve kanama tespit edildi. Tedaviye başlandı.

TRABZONSPOR'da Tim Jabol Folcarelli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Trabzonspor'da Süper Lig'in 23'üncü haftasında Gaziantep FK ile oynanan maçın 83'üncü dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Tim Jabol Folcarelli'nin sağlık durumuna ilişkin sağlık kurulu açıklamada bulundu. Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, oyuncunun sol ayak bileği dış yan bağlarında yırtık ve kanama tespit edildiğini belirterek "Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 23'üncü haftasında oynadığımız Gaziantep FK maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Tim Jabol Folcarelli'nin yapılan muayene ve görüntülemeleri sonucunda sol ayak bileği dış yan bağlarında yırtık ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: DHA

Trabzonspor, Futbol, Spor

