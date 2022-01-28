Trabzonspor'da Gervinho ile yeni anlaşma yapıldı

Trabzonspor, sakatlığı bulunan ve uzun süre takımdan ayrı kalacak Gervinho'nun sözleşmesini feshederken, yeni sezon için de 34 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık anlaşma sağladı.

Bordo mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Kouassi Gervais Yao arasındaki, 01.07.2021 başlangıç 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı anlaşılmak sureti ile sonlandırılmış olup, oyuncumuzla Şirketimiz arasında, 01.07.2022 başlangıç 31.05.2023 bitiş tarihli yeni bir anlaşma yapılmıştır. Yapılan yeni anlaşma ile oyuncumuzun eski sözleşmesindeki hakları korunmuştur. Kamuoyuna duyurulur."

- İstanbul