Trabzonspor'da İnanç Devam Ediyor - Son Dakika
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Trabzonspor'da İnanç Devam Ediyor

Trabzonspor\'da İnanç Devam Ediyor
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Fatih Tekke, Ferencvaros maçındaki mağlubiyete rağmen tur için umutlu olduklarını söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, skor olarak beklentilerin altında kaldıklarını ancak oyun olarak beklediklerinin önünde olduklarını belirterek, tur için inançlarının devam ettiğini söyledi.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, açıklamalarda bulundu. Tekke, skor açısından beklentilerinin altında kaldıklarını ancak oyun anlamında olumlu sinyaller aldıklarını belirterek, "İki olumsuz durum var. Skor ve Nwaiwu'nun kırmızı kart görmesi. Oyunla ilgili konuştuğumuzda ilk yarının başındaki 10 dakika söylenebilir. Fazlası söylenemez. Rakibin bir iki pozisyonda gol bulduğu, bizim ise çok pozisyona girdiğimiz bir maç oldu. Bugün nasip olmadı. Golleri bulabilseydik avantajlı skoru elde etmiş olabilirdik. Oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yaptı. Oyun bize daha iyi olacağımızın sinyalini verdi" dedi.

"Macaristan'a tur için gideceğiz"

Ferencvaros karşısında avantajın rakipte olduğunu ancak tur inançlarının devam ettiğini vurgulayan Tekke, "Avantajlı olan onlar ama biz Macaristan'a tur için, Avrupa Ligi'ne katılmak için gideceğiz. Umarım öyle olur. Kolay gözükmüyor tabii. Oynanan oyun değerli. Bu maçı unutup hafta sonu oynayacağımız lig maçına hazırlanacağız. Sakat oyuncularımızın durumlarını değerlendireceğiz. Genel hatlarıyla 90 dakikanın izlenimleri bana göre olumlu" ifadelerini kullandı.

"Yediğimiz golde bireysel hata var"

Yenilen golde savunma anlamında hatalar yaptıklarını dile getiren Tekke, "Maç boyunca yediğimiz golde bireysel hata var. İlk gelen atağın gol olması ve geri gelirken konumlanmamızda hatalar oldu. Onun haricinde istediğimiz her şey, çalıştığımız şekilde karşılığını buldu. Gol dışında bunu başaramadık" diye konuştu.

"Kırmızı kart ağır geldi"

Karşılaşmanın hakem yönetimini de değerlendiren Tekke, "Karşılaşmanın hakemini beğenmedim. Kırmızı kart bana ağır geldi. Performansının altında kalan oyuncu sayısı azdı. Bitiricilikte sıkıntı yaşadık. Oyunun bütününe baktığımızda belki de beklediğimizin önünde gidiyoruz. Avrupa maçlarında yaptığınız bir-iki hata cezasını çekiyorsunuz" şeklinde konuştu.

"Daha iyi olacağız, bundan eminim"

Yeni kurulan takımın ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduğunu belirten Tekke, "Trabzonspor olarak yeni kurulan ve oyuncuların uyumu ve coşkusu olumlu görünüyor. Daha iyi olacağız, bundan eminim. Buraları kazanarak geçmemiz lazımdı. Skor olarak beklediğimizin altındayız ama oyun olarak beklediğimizin önündeyiz" dedi.

"Forvet ve 6 numara arasında tercih yapacağız"

Transfer çalışmalarına da değinen Tekke, kadroda forvet ve 6 numara takviyesinin gündemde olduğunu belirterek, "Takımı kurarken beklentimiz belliydi. Forvet ve 6 numara arasında bir tercih yapma durumumuz var. Koşullar çok önemli. Beklentimiz devam ediyor. Ciddi bir çaba harcanıyor. Seçenekleri değerlendiriyoruz. Transfere erken ve iyi başladık ama doğallığında sıkıntı oluyor. İkisinden birini tercih etmek zorundayız. Sayısal olarak limitimiz belli. Olabilirse iyi bir 6 numara ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

"Kazanma alışkanlığı kazanmamız gerekiyor"

Oyuncularının performansından memnun olduğunu kaydeden Tekke, "Genel hatlarıyla takımımın bana bıraktığı izlenim çok çok önemli. İçeride onları tebrik ettim. Galip geldiğimizde bazen tebrik etmiyorum. Kalitemizi inisiyatif alarak değerlendirmemiz lazım. Kazanma alışkanlığı kazanmamız gerekiyor çünkü buna çok ihtiyacımız var" dedi.

Tur şanslarının devam ettiğini vurgulayan Fatih Tekke, "Avantaj şu an onlarda. Trabzonspor olarak Macaristan'a gidip Avrupa kupasına katılma inancımız var. Bu inancımız olmazsa burada işimiz yok" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Ferencvaros, Trabzonspor, Fatih Tekke, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'da İnanç Devam Ediyor - Son Dakika

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