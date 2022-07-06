Trabzonspor'da kampın üçüncü günü tamamlandı - Son Dakika
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Trabzonspor'da kampın üçüncü günü tamamlandı

06.07.2022 22:37
Trabzonspor'da kampın üçüncü günü tamamlandı

Trabzonspor, yurt dışı kampının ilk etabı olan Slovenya kampının üçüncü gününü çift antrenmanla tamamladı.

Trabzonspor, yurt dışı kampının ilk etabı olan Slovenya kampının üçüncü gününü çift antrenmanla tamamladı. Sabah antrenmanında Edin Visca hafif sakatlık yaşarken, Denswil ve tedavisi süren Serkan bugün idmana çıkmadı.

Süper Lig'de 2022-23 sezonu hazırlıklarına Slovenya'da devam eden Trabzonspor, yurt dışı kampının üçüncü gününü tamamladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan sabah antrenmanında oyuncular ısınma koşusu, dinamik stretching, 5'e 2 ve dayanıklılık çalışmaları yaptı. Akşam antrenmanına dinamik ısınmayla başlayan futbolcular, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından geniş alan oyunları ve şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

VISCA HAFİF SAKATLIK YAŞADISabah antrenmanında sağ ayağında hafif sakatlık yaşayan Edin Visca sahada kısa süreli tedavi gördü. Sakatlığı ciddi olmayan Visca akşam idmanına katıldı. Sabah idmana çıkmayan Abdülkadir ve Kerem akşam idmanında takım arkadaşlarıyla çalıştı. Denswil ve tedavisi devam eden Serkan Asan kampın üçüncü gününde idman yapmadı.BERAT GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLAYACAK

Trabzonspor, Slovenya'daki yeni sezon hazırlıklarına yarın TSİ 11.30'da yapılacak tek idmanla devam edecek. Trabzonspor Berat Özdemir idman öncesinde saat 11.00'de basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.


- Trabzon
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Trabzonspor'un Slovenya kampı Trabzonspor'un Slovenya kampı Trabzonspor'da Djaniny ve Hugo Slovenya kampında Trabzonspor'da Djaniny ve Hugo Slovenya kampında
Kaynak: DHA

Trabzonspor, Edin Visca, Slovenya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'da kampın üçüncü günü tamamlandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Trabzonspor'da kampın üçüncü günü tamamlandı - Son Dakika
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