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Trabzonspor'da Kasımpaşa hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika

Trabzonspor'da Kasımpaşa hazırlıkları devam ediyor

02.02.2022 16:45
Trabzonspor'da Kasımpaşa hazırlıkları devam ediyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24'üncü haftasında oynanacak Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24'üncü haftasında oynanacak Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30'da antrenman yapan bordo mavili oyuncular, teknik ısınma, koordinasyon ve 5'e 2 çalışmaları yaptı. Antrenman çift kale maç ile tamamlandı.

Bordo mavililer, 5 Şubat Cumartesi günü Medical Park Stadyumu'nda oynanacak Kasımpaşa karşılaşmanın hazırlıklarına yarın yapılacak idmanla devam edecek.


Trabzonspor'da Kasımpaşa hazırlıkları devam ediyor
Trabzonspor'da Kasımpaşa hazırlıkları devam ediyor
Trabzonspor'da Kasımpaşa hazırlıkları devam ediyor
Trabzonspor'da Kasımpaşa hazırlıkları devam ediyor
Trabzonspor'da Kasımpaşa hazırlıkları devam ediyor
Trabzonspor'da Kasımpaşa hazırlıkları devam ediyor
Trabzonspor'da Kasımpaşa hazırlıkları devam ediyor
Trabzonspor'da Kasımpaşa hazırlıkları devam ediyor
Trabzonspor'da Kasımpaşa hazırlıkları devam ediyor
Trabzonspor'da Kasımpaşa hazırlıkları devam ediyor
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Spor Toto Süper Lig, Ahmet Çalık, Trabzonspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor'da Kasımpaşa hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika Spor


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