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Trabzonspor'da kombine kartlar satışa çıkarıldı - Son Dakika

Trabzonspor'da kombine kartlar satışa çıkarıldı

03.11.2021 14:19
Trabzonspor'da kombine kartlar satışa çıkarıldı

Trabzonspor'un kombine kart satışları başladı.

Trabzonspor'un kombine kart satışları başladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamaya göre, Medical Park Stadı'nda oynanacak Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarında geçerli olacak 2021-2022 sezonu kombine biletleri satışa sunuldu.

İlk etapta, "Passo.com.tr" ve "Passo Mobil" uygulamasından satın alınabilecek kombine kartların ilerleyen süreçte Passolig gişelerinden de satışı gerçekleştirilecek.

Kombine kartlar, Platinum 9 bin, VIP Gold 7 bin, VIP Silver 5 bin, batı tribün 2 bin, doğu tribün bin 500, fırtına tribün 750, kale arkaları 450 liradan satın alınabilecek

Spor Toto Süper Lig, Türkiye Kupası, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor'da kombine kartlar satışa çıkarıldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Trabzonspor'da kombine kartlar satışa çıkarıldı - Son Dakika
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