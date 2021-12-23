Trabzonspor'da şampiyonluk yolunda ağır kayıp!

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor'a iki savunmacıdan kötü haber geldi. Bordo-mavili kulüp, Altay maçında sakatlanan Edgar IE ile antrenmanda sakatlık geçiren Vitor Hugo'nun son durumuna ilişkin resmi siteden açıklama yayınladı.

EDGAR IE SEZONU KAPATTI

Sağ diz ön çapraz bağlarının koptuğu ve ameliyat edileceği belirtilen Edgar IE'nin sezonu kapattığı öğrenildi.

İşte o açıklama:

Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, futbolcularımız Edgar IE ve Vitor Hugo'nun sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Yaşar Kibar Güven, "Salı günü oynadığımız karşılaşmada sağ dizinden sakatlanan Edgar IE'nin bugün çekilen MR'ında sağ diz ön çapraz bağında kopma ve iç yan bağında ikinci derede yırtık olduğu tespit edilmiş olup futbolcumuzun ameliyatı planlanmaktadır. Antrenmanda sol kalçasında zorlanma oluşan Vitor Hugo'nun ise çekilen MR'ında sol uyluk arka adalesinde birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır" dedi.