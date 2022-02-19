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Trabzonspor'da tedavi gören Hamsik ülkesine gitti - Son Dakika

Trabzonspor'da tedavi gören Hamsik ülkesine gitti

19.02.2022 15:01
Trabzonspor'da tedavi gören Hamsik ülkesine gitti

Trabzonspor'da İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasından sonra ağrıları artan ve tedavi gören Slovak oyuncu Marek Hamsik ülkesine gitti.

Trabzonspor'da İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasından sonra ağrıları artan ve tedavi gören Slovak oyuncu Marek Hamsik ülkesine gitti.

Trabzonspor Kulübü, yaklaşık 1 aydır idmana çıkmayan ve son olarak İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında oyuna yedek kulübesinde başlayan Marek Hamsik'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 25. haftasında oynadığımız İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının ardından ağrıları artan ve tedavisi halen sürmekte olan oyuncumuz Marek Hamsik, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında yer almayacaktır. Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'nın izniyle ülkesi Slovakya'ya giden futbolcumuz, Pazartesi günü Trabzon'a dönecek ve tedavisine burada devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.


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İttifak Holding, Trabzonspor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor'da tedavi gören Hamsik ülkesine gitti - Son Dakika Spor


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