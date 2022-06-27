Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı

Karadeniz ekibi, 20-29 Temmuz tarihlerinde Avusturya 'da gerçekleştireceği yurt dışı 2. etap kamp çalışmalarının ardından Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçı için İstanbul 'a dönecek.

Bordo-mavililer, kendi tesislerindeki çalışmaları tamamladıktan sonra 4 Temmuz'da Slovenya 'ya giderek 17 Temmuz'a kadar yurt dışı kampının ilk etabını gerçekleştirecek.

Kaynak: AA

Trabzonspor, Ali Yılmaz, Spor, Son Dakika

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