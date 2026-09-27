Trabzonspor'da yeni transferler ilk 6 haftada gollerin yüzde 77'sini attı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzonspor'da yeni transferler ilk 6 haftada gollerin yüzde 77'sini attı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk 6 haftasında 13 gol atarken yeni transferleriyle 10 kez skoru değiştirdi. Gollerin yüzde 77'sini kaydeden yeni isimlerden Muhammed Salah 7 golle takımın en golcüsü oldu.

Trendyol Süper Lig'in ilk 6 haftalık bölümünde 13 gol atan Trabzonspor'da yeni transferler, skor tabelasını 10 kez takımları lehine değiştirdi.

Bordo-mavili takımda Mısırlı yıldız Muhammed Salah, ilk 6 haftada 7 golle en golcü oyuncu oldu. Ligde gol krallığı yarışında Amed Sportif Faaliyetler'den Gift Orban ile ilk sırada yer alan Salah, takımında en fazla gol katkısı sağlayan isim olarak öne çıktı.

Muhammed Salah'ın ardından yeni transferlerden Noah Saviolo 2 gol, Franculino Dju ise 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

Gollerin yüzde 77'sini attılar

Yeni transferler, Trabzonspor'un gollerinin yüzde 77'sini kaydetti.

Bordo-mavili takımın kadrosuna bu sezon kattığı oyuncular 6 maçın 5'inde gol atarken bu karşılaşmalarda Karadeniz ekibi hanesine 10 puan yazdırdı.

Onuachu'dan 2 gol

Trabzonspor'da geçen sezon, 22 golle gol krallığı yarışını, Başakşehir'den Eldor Shomurodov ile ilk sırada tamamlayan Onuachu, 2 gol attı.

Kariyerinin en skorer dönemini geçen sezon 11 golle yaşayan Muçi ise ilk 6 haftada 1 gol kaydetti.

Geçen yıldan devam eden oyuncular 6 haftalık periyotta 3 kez skoru değiştirerek gollerin yüzde 23'üne katkı sağladı.

Kaynak: AA
Trendyol Süper LigMuhammed SalahTrabzonsporFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TasteAtlas listesinde ikinci sıraya çıkan beyranın ustalarından tepki: Bu bir yemek, çorba sayılmamalı TasteAtlas listesinde ikinci sıraya çıkan beyranın ustalarından tepki: Bu bir yemek, çorba sayılmamalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türk Dil Bayramı mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dil Bayramı mesajı:
2.5 ay önce Ela şimdi de Serra Bir çocuk daha hayatını kaybetti 2.5 ay önce Ela şimdi de Serra! Bir çocuk daha hayatını kaybetti
Arda’nın Mbappe’ye yaptığı hareketi bütün ülke konuşuyor Arda'nın Mbappe'ye yaptığı hareketi bütün ülke konuşuyor
Babacan’dan eski mesai arkadaşı Mehmet Şimşek için dikkat çeken sözler: Müdahale edecek gücü yok Babacan’dan eski mesai arkadaşı Mehmet Şimşek için dikkat çeken sözler: Müdahale edecek gücü yok
Yavaş’a Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu İlk kez böyle yanıt verdi Yavaş’a Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu! İlk kez böyle yanıt verdi
11:25
Fenerbahçe olağan genel kurul toplantısında gergin anlar
Fenerbahçe olağan genel kurul toplantısında gergin anlar
10:41
AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifası sonrası ilk açıklama
AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifası sonrası ilk açıklama
10:40
Ekibi var kendisi yok Fenerbahçe genel kuruluna damga vuran görüntü
Ekibi var kendisi yok! Fenerbahçe genel kuruluna damga vuran görüntü
10:28
Bakan Gürlek duyurdu: 19, 15 ve 11 yıllık 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu: 19, 15 ve 11 yıllık 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
10:17
Hastane yatağından Madrid’e çağrı Binlerce kişi yeniden sokaklara döküldü
Hastane yatağından Madrid’e çağrı! Binlerce kişi yeniden sokaklara döküldü
09:33
Fon soruşturması derinleşiyor Erdin Özel gözaltına alındı
Fon soruşturması derinleşiyor! Erdin Özel gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2026 11:40:21. #.0.3#
SON DAKİKA: Trabzonspor'da yeni transferler ilk 6 haftada gollerin yüzde 77'sini attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei